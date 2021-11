Putin mówi o przekroczeniu "czerwonych linii". Chodzi o samoloty NATO

Możliwości samolotów NATO

Lockheed U-2, nazywany nieoficjalnie "Dragon Lady", ma długość ok. 19 m, a jego rozpiętość wynosi blisko 31 m. Został wyprodukowany w liczbie 54 egzemplarzy. Zasięg maszyny wynosi ponad 5600 km, a jej prędkość maksymalna to 821 km/h. Samolot może latać na pułapie do 27 400 m. W 2025 r. Stany Zjednoczone planują zastąpić U-2 maszyną oznaczoną wstępnie jako TR-X.