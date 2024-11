Legendarny wąż morski wyrzucony na brzeg oceanu. Zwiastuje katastrofy

Niektórych może przerażać, innych fascynować. Na kalifornijskiej plaży Grandview w Encinitas na pewno nikt nie spodziewał się, że zobaczy rybę głębinową, na co dzień zamieszkującą wody, do których nie dociera żadne światło. "Rybę zagłady" kilka dni temu odkryła Alison Laferriere. Ona, jak i inni naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Oceanografii Scrippsów (SIO) w San Diego twierdzą, że tajemnicze znalezisko może przynieść nowe odkrycia. Ciało ryby zabezpieczyło i bada już Southwest Fisheries Science Center. Jak mówią naukowcy z SIO w San Diego, pobrane próbki będą w stanie wnieść sporo nowego do biologii, anatomii, genomiki i historii życia wstęgorów.

"Ryba zagłady" zwiastuje kłopoty?

To już drugi przypadek pojawienia się tajemniczego węża morskiego w tym roku. Niespełna trzy miesiące temu na plaży w La Jolla, również w stanie Kalifornia, na brzeg także został wyrzucony ten sam gatunek ryby głębinowej. Jak podaje NBC News, do tej pory od 1901 r. odnotowano jedynie 21 przypadków wyrzucenia na brzeg wstęgora królewskiego. NBC News przypomina, że trzęsienie ziemi w 2011 r. w Japonii poprzedziło wyrzucanie na brzeg aż 20 osobników z tego gatunku. Stąd mogą pojawiać się pytania o związek ryb z możliwymi katastrofami naturalnymi. Co na to naukowcy?

- Być może ma to związek ze zmianami warunków oceanicznych - przekazał Ben Frable, kierownik kolekcji kręgowców morskich Kalifornijskiego Instytutu Oceanografii Scrippsów (SIO). Wskazuje też, że wielu badaczy nadal zastanawia się nad przyczyną osiadania ryb głębinowych na plażach. - Czasami może to być powiązane z szerszymi zmianami, takimi jak cykl El Niño i La Niña, ale nie zawsze tak jest. Na początku tego roku wystąpiło słabe El Niño. To niepowodzenie zbiegło się z niedawnym czerwonym przypływem i wiatrami Santa Ana w zeszłym tygodniu, ale wiele zmiennych może prowadzić do tego wyrzucenia na brzeg – uważa badacz Instytutu Oceanografii Scrippsów (SIO).

Wstęgor królewski od wieków podsycał ludzką wyobraźnię

Wstęgor królewski jest jedną z najdłuższych ryb żyjących na dnie oceanu. Nazwa pochodzi od kształtu - jego płaskie, przypominające wstążkę ciało, może osiągać nawet 15 metrów długości. Największy, udokumentowany okaz ma osiem metrów długości i został znaleziony w 1996 r. na plaży niedaleko San Diego przez amerykańskich żołnierzy z formacji Navy Seals. Najcięższy potwierdzony osobnik ważył 272 kg.





[1/3] “Ryba zagłady” wyrzucona na brzeg oceanu, okolice San Diego, USA Źródło zdjęć: © Facebook

Tajemnicza ryba głębinowa zamieszkuje wody na głębokości od 200 do 1000 m. Występuje na dnie Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Wstęgor królewski od wieków pobudzał wyobraźnię. Z pewnością ma na to wpływ wężowaty kształt ciała i jego sposób poruszania się. Być może zapoczątkował powstanie legend o wężu morskim.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski