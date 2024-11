Cios w Rosję. Sojusznik już nie chce jej systemów przeciwlotniczych

Zachodnie media zauważają, że jest to wypowiedź interesująca z kilku powodów. Iran to jeden z największych sojuszników Rosji, a systemy S-400 są kreowane przez Kreml na najlepszą broń przeciwlotniczą na świecie.

Wedle Rosjan przyjęty do służby w 2007 r. system S-400 może przechwytywać nie tylko samoloty i śmigłowce, ale także pociski manewrujące, a nawet pociski balistyczne, które poruszają się z bardzo dużymi prędkościami. Zasięg rażenia jest uzależniony nie tylko od celu, ale również od wykorzystywanej amunicji. Mieści się w przedziale od 40 km (rakiety 9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet 400 km (rakiety 40N6E o wadze ok. 1800 kg, które są jednak produkowane w niewielkich ilościach).