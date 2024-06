Putin dostał w "oko". Uderzenie w rosyjską stację radarową na Krymie

Nebo to rodzina radarów metrowych, produkowanych przez Niżegorodzki Naukowo-Badawczy Instytut Radiotechniki (NNIIRT). Radar Nebo-SVU, przeznaczony dla sił lądowych, ma zasięg wykrywania myśliwców do 380 km. "Nebo-SV" jest wersją przeznaczoną dla wojsk lądowych, a "Nebo-SVU" to zmodernizowana stacja trójwspółrzędna. To w pełni autonomiczny radar, który przekazuje dane analogowe i cyfrowe do systemów obrony powietrznej.