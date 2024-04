Rosja dostała w "oko". Sprzęt za miliony dolarów poszedł z dymem

Systemy radiolokacyjne to cenne urządzenia, które wprawdzie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla przeciwnika, jednak ich obecność znacznie wpływa na użyteczność m.in. sojuszniczego lotnictwa i wszelkich wojsk pancernych stacjonujących na lądzie. Stanowią one bowiem sprzęt, który pozwala obserwować ruchy wroga w powietrzu – a to wiedza, którą armia może wykorzystać do planowania uderzeń.