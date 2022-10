Przyciągasz komary jak magnes? Naukowcy wiedzą dlaczego

Wektor to organizm przenoszący patogeny, a mianem chorób wektorowych określa się różnego typu choroby zaraźliwe, których patogeny najczęściej przenoszą stawonogi. Doskonałym przykładem są komary , ponieważ rozprzestrzeniają wiele chorób na całym świecie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia , sama malaria jest przyczyną co najmniej 400 tys. zgonów każdego roku .

To m.in. dlatego naukowcy próbują jak najlepiej poznać komary i zrozumieć sposób ich funkcjonowania. Nowe badania pomagają w znalezieniu odpowiedzi na to, dlaczego niektórzy ludzie przyciągają komary bardziej od innych.

Naukowcy z Rockefeller University zwerbowali ochotników i kazali im nosić na ramionach nylonowe pończochy. Ludzie robili to przez sześć godzin dziennie i proces był wielokrotnie powtarzany. Następnie wykorzystano te pończochy w dalszym etapie badań, co pomogło w sprawdzaniu najbardziej atrakcyjnych zapachów dla komarów Aedes aegypti.

Wykorzystano analizę chemiczną do identyfikowania związków występujących w podwyższonych ilościach u ochotników biorących udział w badaniu. Odkryto, że ludzie bardzo mocno przyciągający komary, produkują m.in. więcej kwasów karboksylowych . Jak donosi SciTechDaily , zespół odpowiedzialny za ostatnie badania uważa, że w drodze ewolucji komary wytworzyły wyjątkowy system pomagający w wykrywaniu ich źródła posiłku.

System węchowy komarów pozwala im na niezwykle skuteczne wykrywanie ludzkiego zapachu. Co ciekawe, nawet gdy naukowcy upośledzą ich chemoreceptory i sprawią, że komarom jest znacznie trudniej wykrywać ludzi, to wciąż będą one mogły znaleźć tych najbardziej atrakcyjnych żywicieli.