Druga fala koronawirusa? Eksperci: żaden ze scenariuszy się nie sprawdził

- Nie ma dowodów na to, że nastąpi spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 - przyznał epidemiolog Michael Osterholm w rozmowie z Business Insider. - To tak, jak pożar lasu, który pali się tak długo, aż ma dostatecznie dużo drewna, by podtrzymać ogień. Ludzie są tym drewnem dla koronawirusa.