Przekroczyliśmy próg. Najwyższy wzrost temperatury w historii pomiarów

Na razie to pojedyncze dni, ale jest wysoce prawdopodobne, że 2023 zapisze się jako najgorętszy rok w historii pomiarów. Susze, ogromne pożary i gwałtowne burze to tylko niektóre ze skutków, które już można (i nadal będzie można) obserwować. Wiemy też, że samo lato było rekordowe (konkretnie chodzi o okres od czerwca do sierpnia 2023 r.), a w lipcu średnia temperatura była o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż w latach 1850-1900.