Przeciwciała koronawirusa obecne w organizmie przez 5 miesięcy? Naukowcy publikują badania

Naukowcy z Portugalii zajmujący się badaniem odporności na koronawirusa wykazali, że przeciwciała choroby COVID-19 mogą utrzymywać się w organizmie ludzkim dłużej, niż do tej pory sądzono. Wyniki analiz zostały opublikowane między innymi przez portal "Observador".

W badaniach wzięło udział 210 Portugalczyków , którzy wygrali walkę z infekcją. Eksperci ustalili, że we krwi większości z nich przeciwciała mogą być obecne nawet po 150 dniach od momentu zdiagnozowania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 .

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Wnioski z analiz zostały przedstawione władzom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) . Jak poinformował szef zespołu badawczego Marc Veldhoen, wyniki najnowszych badań już wkrótce zostaną opublikowane w jednym z międzynarodowych pism naukowych.

Naukowiec zaznaczył, że podczas wykonywanych badań nie udało się ustalić przyczyn dłuższej lub krótszej obecności przeciwciał we krwi pacjentów.

Portugalski portal "Observador" zwraca uwagę na wyniki innego badania, które zostały opublikowane na początku września na łamach amerykańskiego czasopisma "New England Journal of Medicine". Wynika z nich, że przeciwciała koronawirusa utrzymują się organizmie człowieka przez co najmniej 4 miesiące.