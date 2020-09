Koronawirus może łagodzić ból. To nie jest dobra wiadomość

- Do rozpoczęcia badań nad związkiem SARS-CoV-2 z bólem zainspirowały nas dwa wstępne raporty, które pojawiły się na BioRxiv - wyjaśnia prof. Khanna. - Wykazały, że białka na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 wiążą się z białkiem zwanym neuropiliną-1. Oznacza to, że wirus może również wykorzystywać to białko do atakowania komórek nerwowych.