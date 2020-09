Koronawirus i grypa mogą zaatakować jednocześnie. Eksperci alarmują: grozi nam twindemia

Twindemia to nałożenie się w czasie jesieni i zimy zakażeń powodujących COVID-19 z grypę sezonową. Przed taką możliwością przestrzega komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides.

- Jeśli nic się nie zmieni, a na razie nic na to nie wskazuje, wraz z nadejściem grypy sezonowej może rozwinąć się twindemia COVID-19 oraz grypy - ostrzegła Kyriakides, cytowana przez PAP.

Jak wynika z najnowszych danych, w czwartek 24 września odnotowano we Francji rekordową dobową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która przekroczyła 16 tys . Z kolei w Hiszpanii liczba dobowych zakażeń przekroczyła już 10 tys. i nadal rośnie. Podobna sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii.

Jak poinformował Reuters, Stella Kyriakides namawiała do szczepienia się przeciwko grypie, w celu uniknięcia ewentualnego jednoczesnego zakażenia koronawirusem i wirusem grypy.

Z danych opublikowanych przez Reutersa wynika, że w Europie co roku dochodzi od 4 do 50 mln zakażeń grypą sezonową, w zależności od nasilenia się epidemii w danym okresie. Każdego roku grypa uśmierca od 15 tys. do 70 tys. mieszkańców Starego Kontynentu.