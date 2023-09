Przebywanie w kosmosie zmienia ciało. NASA to zbadała

Ta informacja może wydawać się niepokojąca. Lekarze jednak podkreślają, że jest to dowód na niesamowitą elastyczność ludzkiego serca. Autor badania, Benjamin Levine, profesor medycyny wewnętrznej z University of Texas Southwestern Medical Center i Texas Health Presbyterian Dallas wyjaśnia, że kiedy człowiek przebywa na Ziemi, serce musi pracować na tyle intensywnie, aby pokonać siłę grawitacji. W stanie nieważkości, brak grawitacji sprawia, że serce nie musi z nią rywalizować, co prowadzi do jego skurczu.