Polak ruszył na podbój kosmosu. Sławosz Uznański wybrany spośród tysięcy przez ESA

Jeszcze jest długa droga, aby polecieć w kosmos. Mam nadzieję, że będę miał taką możliwość. A w tym momencie jestem niesamowicie dumny z tego, że udało mi się dojść do finału, że zostałem wybrany i agencja (ESA - przyp. red.) we mnie zainwestowała, jako jednego ze swoich kandydatów. Mam nadzieję, że będę mógł zacząć trening podstawowy dla astronautów i zostanę przypisany do misji w przyszłości - mówi Uznański.