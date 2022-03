Pojawiły się nad Polską. To zaawansowane myśliwce NATO

Jak zauważa Zespół Badań i Analiz Militarnych, Wielka Brytania jest tym samym trzecim państwem po Holandii i USA, które skierowało do działań operacyjnych w Europie Centralnej maszyny 5. generacji. Myśliwce F-35 wykonują już loty nad Bułgarią, państwami bałtyckimi i Rumunią.

F-35 to jednomiejscowy i jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji stworzony przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. NATO opisuje go w oficjalnych komunikatach jako najbardziej zaawansowaną maszynę tego rodzaju w Ameryce.

Wielka Brytania posiada 26 samolotów F-35B Lightning II. Jest to samolot krótkiego startu i pionowego lądowania. Silnik maszyny napędza dwie turbiny (nośną i napędową), umożliwiając lot z prędkością do Mach 1,8, czyli ok. 2250 km/h. Spośród wielu technologii, z których korzysta F-35, należy wymienić stealth, która znacznie zmniejsza możliwości jego wykrycia.