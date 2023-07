Program Delfin. Stępka pod okręt ORP Jerzy Różycki położona

W czwartek, 27 lipca w Gdańsku, na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyły się uroczystości związane z położeniem stępki pod budowę ORP Jerzy Różycki. Wcześniej, w kwietniu miało miejsce cięcie blach pod okręt, co było symbolicznym początkiem jego budowy. Jak zapowiada Wojsko Polskie, okręt najprawdopodobniej zostanie zwodowany w 2026 r., a dostawy obydwu zamówionych jednostek zostaną zrealizowane do 2027 r.

Pierwszy z serii okrętów kr. DELFIN otrzyma nazwę ORP Jerzy RÓŻYCKI – na cześć matematyka, pracownika Biura Szyfrów i kryptologa, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego, działając w zespole z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim, przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma - Wojsko Polskie.

Serwis Defence24 donosi, że nieoficjalnie udało mu się ustalić, iż drugi z okrętów otrzyma nazwę Henryk Zygalski. Jeśli ta informacja okaże się prawdą, będzie to kolejny ukłon w stronę polskich kryptografów i matematyków odpowiedzialnych za złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co zdaniem ekspertów przyczyniło się do skrócenia wyniszczającej i tragicznej w skutkach dla ludzkości II wojny światowej o 2-3 lata.