Polska się zbroi. Kupimy blisko 1000 czołgów

Minister obrony narodowej dodał, że w przyszłości nasze państwo planuje również zakup dodatkowych samolotów F-35 lub F-15. Kontrakt pomiędzy Polską i Koreą Płd. ma obejmować m.in. 180 czołgów K2, 48 lekkich samolotów bojowych FA-50 oraz ok. 670 dział samobieżnych K9. Wartość transakcji to ok. 14 mld dolarów (równowartość 65 mld zł). Przypomnijmy, jakie są możliwości czołgów, które mają zostać pozyskane przez Polskę.