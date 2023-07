Na początku czerwca pojawiły się informacje, że Niemcy odkupili do Kataru 15 samobieżnych artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych Gepard, aby następnie przekazać je Ukrainie. Jest to sprzęt, który już wcześniej trafiał do Sił Zbrojnych Ukrainy, pochodził jednak głównie z zasobów Bundeswehry .

Katarskie Gepardy mają charakterystyczny, piaskowy kamuflaż, na co zwraca uwagę serwis Militarny. Katar nabył używany niemiecki sprzęt w 2020 r., aby służył do ochrony sportowych obiektów i hoteli podczas Mundialu w 2022 r. m.in. przed możliwymi atakami terrorystycznymi z powietrza. Uznano, że Gepardy najlepiej się sprawdzą w przypadku potencjalnych ataków przy użyciu bezzałogowców.

Później Gepardy nie odgrywały kluczowej roli dla katarskich sił zbrojnych, dlatego państwo nie robiło większych przeszkód podczas ich sprzedaży. Udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Berlin zapłacił jednak za 15 samobieżnych artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych blisko dwa razy tyle, za ile sprzęt został sprzedany w 2020 r., co oznacza, że Katar nieźle na nich zarobił. Serwis MilMag zwrócił uwagę, że Niemcy sprzedali Katarowi Gepardy za 31,4 mln USD. Odkupili je natomiast za ok. 64 mln USD.

Jeden służy do wykrywania zagrożeń w odległości do 15 km, a drugi jest radarem kierowania ogniem zsynchronizowanym z parą przeciwlotniczych armat automatycznych - Oerlikon KDA L/R04 35/90 kal. 35 mm. Serwis Militarny zwrócił uwagę, że to właśnie amunicja do nich może być problemem dla Ukrainy. Chodzi oczywiście o jej dostępność. Amunicja tego typu jest dość rzadko spotykana. Dodatkowo to rozwiązanie zaprojektowane i produkowane w Szwajcarii, która wciąż trzyma się zasady neutralności, chociaż coraz częściej podejmowana jest dyskusja na temat możliwości jej redefinicji.