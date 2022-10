Pytony mogą połknąć prawie wszystko. Naukowcy wiedzą, jak to możliwe

Pyton birmański to jeden z dwóch podgatunków pytona tygrysiego. Można go spotkać m.in. w Południowo-Wschodniej Azji oraz w południowych Chinach. Zaliczane do tego podgatunku węże osiągają imponujące rozmiary. Niektóre osobniki mierzą nawet 5 metrów, ważą ponad 90 kg i są w stanie połknąć prawie wszystko. W najnowszym badaniu, które ukazało się na łamach "Integrative Organismal Biology" naukowcy postanowili przeanalizować, jak to jest możliwe.