Prawda wyszła na jaw. Polskie drony latają nad Rosją

Polska również nie sprzeciwia się wykorzystywaniu oddanej broni na terytorium Rosji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził to w piątek 31 maja. Drony FlyEye produkowane przez WB Electronics to jedna z najbardziej chwalonych przez Ukraińców tego typu konstrukcji, jaką otrzymali w ramach wsparcia od sojuszników. Jest to bezzałogowiec służący do obserwacji pola walki i kierowania artylerią.