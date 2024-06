Pokaz potęgi nuklearnej USA. Kolejny udany test Minuteman III

Minuteman III to międzykontynentalny pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych. Jest ogromny, mierzy ponad 18 m długości, a jego średnica to ok. 1,8 m. Masa startowa tego pocisku sięga natomiast aż 32 tys. kg. Po wystrzeleniu może poruszać się z maksymalną prędkością 24 tys. km/h. Zasięg maksymalny Minuteman III to aż 13 tys. km.