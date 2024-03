Potwór z Czech pokazał moc. Rosyjska kolumna w ogniu

Najcenniejszą bronią z wymienionego grona jest dla Rosjan bez wątpienia TOS-1A. Jednocześnie każda udana eliminacja tego systemu to znaczący sukces Ukraińców. Z racji działania oraz siły rażenia TOS-1A bywa nazywany "piekielną bronią Rosjan". To pokłosie wykorzystywanych pocisków termobarycznych zawierających ok. 45 kg termobarycznego ładunku wybuchowego. W epicentrum wybuchu, jaki wywołują temperatura osiąga nawet 3 tys. st. Celsjusza.

TOS-1A bazuje na podwoziu czołgu T-72, dzięki czemu wyrzutnie są mobilne. Problem dla Rosjan jest jednak zasięg ostrzału ograniczony do maksymalnie 6 km. W efekcie systemy TOS-1A są często w ruchu, a to naraża je na ukraińskie ataki.

To sprzęt produkowany w latach 1979-1989. Bazuje na zmodyfikowanym podwoziu Tatra T-815 o napędzie w układzie 8×8 zapewniającym stosunkowo wysoką mobilność. Czeska armatohaubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym Tatra T2-930-34 o mocy 345 KM i może rozpędzać się do 80 km/h na drogach oraz do ok. 25 km w terenie.