Samoloty lądowały na autostradzie. Pilot wpadł na genialny pomysł

Armie z całego świata regularnie szkolą swoich pilotów, aby ci radzili sobie w nawet najbardziej kryzysowych sytuacjach. Jedną z nich może być konieczność wylądowania myśliwcem z dala od bazy lotniczej – na drodze publicznej. Tego typu szkolenia przeprowadza się również w Polsce, a ostatnie tego typu wydarzenie odbywało się kilka miesięcy temu.

Nie inaczej jest w Szwajcarii, która na początku czerwca br. zakończyła działania Alpha Uno, których scenariusz zakładał próby lądowania na autostradzie (A1 w pobliżu Payerne). Tamtejsze siły zbrojne wylądowały na publicznej drodze myśliwcami F/A-18 Hornet i poza faktem, iż sam ten widok jest niezwykle rzadki – na uwagę zasługuje jeden szczegół widoczny na nagraniu ze szkoleń. Jeden z pilotów postanowił bowiem – z racji poruszania się po autostradzie – nakleić na szybie maszyny winietę, która uprawnia każdy pojazd do poruszania się po tego typu drogach w Szwajcarii.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Myśliwce lądowały na autostradzie w Szwajcarii

Wspomniane samoloty, które uczestniczyły w szwajcarskich ćwiczeniach mających na celu sprawdzenie zdolności startu i lądowania poza bazą lotniczą, to amerykańskie naddźwiękowe myśliwce F/A-18 Hornet. Ich historia sięga końcówki lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w 1978 r. odbył się pierwszy oblot Horneta. W tym samym roku rozpoczęto też seryjną produkcję tego modelu, która jest zresztą kontynuowana w USA do dziś.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ćwiczenia Alpha Uno

Za napęd F/A-18 Hornet odpowiadają dwie jednostki napędowe General Electric F404, które rozpędzają konstrukcję do prędkości 1,8 Ma, czyli ponad 2200 km/h. Maksymalny pułap, na którym może operować wspomniana maszyna to z kolei 15 km, zaś realny zasięg z zatankowanymi do pełna zbiornikami paliwa przekracza 3,3 tys. km.

Uzbrojenie F/A-18 różni się w zależności od konkretnego modelu (A, B, C, D, E, F), natomiast generalnie możliwy do przenoszenia arsenał Horneta jest całkiem pokaźny – jest to przede wszystkim podstawowe sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM oraz wiele modeli z rodziny amunicji precyzyjnego rażenia AGM. Hornet może też przenosić na podskrzydłowych węzłach broń jądrową.

Zobacz także : Czegoś takiego jeszcze nie było. Ukraińcy wpadli na genialny pomysł

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski