Potężny wybuch na Słońcu. Pojawił się rozbłysk najwyższej kategorii

Do potężnej eksplozji na Słońcu doszło w poniedziałek, 9 stycznia. Amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody NOAA (ang. National Oceanic and Atmospheric Administration) poinformowała, że pochodził z tej samej plamy słonecznej, która wystrzeliła rozbłysk klasy X1.2 w czwartek, 5 stycznia. Serwis Space Weather podkreśla natomiast, że był to drugi najsilniejszy rozbłysk w obecnym cyklu słonecznym.