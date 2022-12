IMGW z nowymi prognozami. Będą informowały o pogodzie kosmicznej

IMGW wyjaśnia, że " pogoda kosmiczna to zespół zjawisk zachodzących na Słońcu oraz w naszej ziemskiej magnetosferze i jonosferze". Są to zdarzenia, które wywierają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie współczesnego świata . Dość wspomnieć, że burza geomagnetyczna , związana ze zmianami zachodzącymi na powierzchni naszej gwiazdy, może oddziaływać na sprzęt elektroniczny.

Na pytanie, czy ludzkość jest w stanie obronić się przed skutkami silnej burzy geomagnetycznej, dyrektor CMM odpowiada: – Jeśli chodzi o obronę, to jedynie możemy wiedzieć, kiedy wystąpi dane zjawisko i wyłączać co się da, aby nie było to aktywne. Wyłączenie urządzeń elektrycznych nie gwarantuje jednak, że one się ochronią, ze względu na to, że prądy wirowe i tak indukują prąd.