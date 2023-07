Potężne wsparcie dla Ukrainy. USA kolejny raz sięgnęły do swoich magazynów

Na stronie Departamentu Obrony USA można przeczytać, że pakiet jest "czterdziestym trzecim wycofaniem przez administrację Bidena sprzętu z zapasów DoD [red. Department of Defense] dla Ukrainy od sierpnia 2021 r.".

Wartość pakietu wynosi 400 mln dolarów. Uwzględnia on m.in.:

Wydaje się, że pakiet zawiera wsparcie, o które cały czas prosi Ukraina. Są to pociski, amunicja strzelecka, pojazdy opancerzone, bezzałogowce oraz sprzęt, który zwiększa możliwości działania ukraińskich żołnierzy. Na uwagę szczególnie zasługuje amunicja do systemów rakietowych HIMARS. Te systemy to rozwiązanie, które miało istotny wpływ na trwające walki. Ukraińcy są zdania, że w podobny sposób oblicze wojny mogą zmienić myśliwce F-16.