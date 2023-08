Kiedy Ukraina wygra wojnę? Wojskowy z USA zna odpowiedź

W kontekście amunicji kasetowej jako takiej, podkreślić należy przede wszystkim, że jest to broń rażąca określony obszar, a nie konkretny punkt. Oznacza to, że wystrzelony z HIMARS-a pocisk na określonej wysokości otwiera się i uwalnia subamunicję (kilkaset dodatkowych podpocisków).

Wspomnieć też warto, że w istocie platforma do wystrzeliwania wspomnianej przez wojskowego amunicji kasetowej jest wysoce mobilna. HIMARS ma trakcję kołową i rozpędza się do prędkości niemal 100 km/h, a do tego osiąga niespełna 500 km zasięgu na jednym zbiorniku paliwa. Oznacza to, że stanowisko strzeleckie może się dynamicznie przemieszczać, co dodatkowo utrudnia przeciwnikowi atak.