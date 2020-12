Poświąteczne wyprzedaże? Kancelaria Premiera ostrzega przed oszustami w sieci

Chociaż osoby kupujące w sieci, zawsze powinny zachować czujność, to w okresie poświątecznych wyprzedaży jest to jeszcze ważniejsze. Wszystko przez wzmożoną aktywność cyberprzestępców, o czym informuje Kancelaria Premiera.

- Zazwyczaj opiera się o wiadomości e-mail lub SMS. Cel jest zawsze taki sam - stosujący go cyberprzestępcy robią wszystko, żebyśmy podjęli działania zgodne z ich zamierzeniami. To dlatego kuszą nas sensacyjnymi tytułami, rzekomymi niepowtarzalnymi ofertami, czy promocjami, które nigdy więcej się nie powtórzą - informuje Zagórski.

Do najczęstszych celów ataków należą próby wyłudzenia danych logowania, np. do kont bankowych. Przestępcy często podszywają się pod firmy kurierskie, urzędy, operatorów telekomunikacyjnych czy duże, znany marki, o czym świadczy, chociażby ostatnia aktywność przestępców wykorzystujących brand IKEA .

Zagórski zwraca uwagę również na to, że coraz częściej przestępcy wykorzystują portale społecznościowe, by skontaktować się z potencjalnymi ofiarami. W związku z tym powinniśmy być czujni również wtedy, gdy otrzymamy od znajomych dziwną wiadomość, która nie pasuje do charakteru rozmówcy i np. prosi o przelanie dla niego pieniędzy. Naszą czujność powinny wzbudzić też literówki i przejęzyczenia.