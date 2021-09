Porwanie myśliwca MiG-25, czyli jak Zachód poznał sekret sowieckiego supersamolotu

Słabością samolotu okazała się także awionika z dalekim od doskonałości radarem. Zaprojektowany do zwalczania lecących wysoko bombowców strategicznych (w tym także bardzo szybkich, jak niewprowadzony do uzbrojenia model XB-70 Valkyrie), miał problemy z wykrywaniem obiektów znajdujących się z przodu i poniżej. Choć był trudny do zakłócenia, pozostawał "ślepy" dla celów poruszających się na wysokości poniżej 500 metrów.