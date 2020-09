Armia USA buduje w Polsce bazę za ponad 3 miliardy złotych. Pierwsza część już gotowa

Marynarka Wojenna USA poinformowała o oddaniu do użytku bazy dla systemu przeciwrakietowego w Redzikowie. Na razie jest to pierwszy człon instalacji, obejmujący głównie budynki administracyjne. Część militarna ma powstać do 2022 roku.

