Ponad setka pojazdów. Z Polski pojechały prosto do Ukrainy

Japonia przekazała Ukrainie partię 101 pojazdów, które przybyły do Polski 5 czerwca, a następnie przetransportowano je prosto do kraju obrońców. Na liście najnowszej pomocy wojskowej znajdują się wojskowe pojazdy terenowe i inżynieryjne.

Ukraiński portal Militarny przypomina, że program wsparcia Ukrainy przez Japonię ogłoszono jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Japonii Fumio Kishidą. Po roku od ogłoszenia wsparcia do Polski trafiła ponad setka maszyn – stąd natomiast cały transport był kontynuowany do Ukrainy, gdzie dotarły już wszystkie pojazdy.

Duży transport sprzętu z Japonii dla Ukrainy

W dostarczonej ostatnio pomocy militarnej dla Ukrainy z Japonii bynajmniej nie znalazły się maszyny, które bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia zdolności defensywnych armii obrońców. Wynika to z faktu, iż Tokio przekazało przede wszystkim lekki sprzęt wojskowy, który nie działa na pierwszej linii frontu. Służy za to do usprawnienia logistyki w armii.

Jakie konkretnie pojazdy trafiły do Ukrainy z Japonii? Na liście znalazł się japoński odpowiednik amerykańskiego Humvee, czyli Toyota Mega Cruiser (BXD10). To samochód stworzony z myślą o transporcie personelu i sprzętu wojskowego, który napędza ponad 4-litrowa jednostka Diesla. W podstawowej wersji mieści ładunek o masie 600 kg, a wewnątrz znajduje się miejsce dla łącznie sześciu osób. Dla zwiększenia mobilności Toyotę Mega Cruiser wyposażono w cztery koła skrętne.

Kolejnymi z pojazdów terenowych, które zasiliły w ostatnim czasie armię Ukraińców, są Mitsubishi Type 73, czyli samochody zbudowane w oparciu o cywilne Mitsubishi Pajero z 1996 r. W pierwszej generacji ten wóz dysponował 2,8-litrową jednostką napędową o mocy 125 KM, natomiast od 2014 r. producent zaczął stosować silnik o mniejszym litrażu – 2,4 l i mocy 125 KM. W aucie znajduje się miejsce na montaż karabinu maszynowego Browning kal. 12,7 mm.

Ukraińcy otrzymali też od Tokio pojazdy inżynieryjne PC-065B, czyli sprzęt przeznaczony do budowania pozycji sojuszniczych wojsk, oczyszczania linii frontu oraz transportu różnego rodzaju ładunków na niewielkiej wywrotce umieszczonej za kabiną kierowcy.

Ładowność tego wozu określa się na 3 t, w związku z czym PC-065B może przewozić stosunkowo dużo materiałów podczas oczyszczania terenu. Dodatkowo jest on wyposażony w trakcję gąsienicową, co znacznie zwiększa jego mobilność. Prędkość maksymalna to zaś 20 km/h, jednak wóz może być przewożony nawet na niewielkich ciężarówkach ze względu swoją relatywnie niską wagę, bo tylko 5 t.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski