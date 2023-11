Pomoc z zaskakującej strony. Uzbrojenie przeciwlotnicze z Jordanii trafi do Ukrainy

Amerykański rząd zapłacił za tę transakcję 110 mln euro. Jak przypomina holenderki dziennik, rząd premiera Marka Ruttego sprzedał wyprodukowane w Niemczech działa przeciwlotnicze w 2016 r. Trafiły do Jordanii za 21 mln euro, co gazeta określiła jako "śmieszną cenę". Transakcja była wówczas krytykowana jako osłabianie niderlandzkich sił zbrojnych.

Holenderka gazeta zauważa, że Gepard potrafi zestrzelić nawet samoloty i helikoptery, ale Ukraina będzie wykorzystywać te systemy głównie do obrony przed dronami. Może chodzić m.in. o drony Shahed, które dostarcza Iran i które w najbliższym czasie będą produkowane na większą skalę także na terenie Rosji . Są to jednostki, którymi najedźcy atakują nie tylko sprzęt wojskowy Ukraińców, ale także ich infrastrukturę krytyczną i miasta.

"De Telegraaf" zauważa, że pozwoli to na oszczędzanie amunicji do droższych systemów przeciwlotniczych, takich jak Patriot czy Iris-T, ponieważ wykorzystywanie ich do strącania stosunkowo tanich dronów jest nieekonomiczne, a na dłuższą metę nawet niemożliwe (zabrakłoby amunicji).