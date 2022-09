Polskie satelity na wojnie. Ukraina doceniła ich skuteczność

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , ukraińskie siły zbrojne korzystają z danych pozyskiwanych przez satelity na mocy umowy zwartej pomiędzy firmą ICEYE a Fundacją Charytatywną im. Serhija Prytuli . W ten sposób obrońcy zyskali dostęp do informacji, dostarczanych przez całą dobę przez konstelację złożoną z 21 urządzeń. Warto nadmienić, że jest to sprzęt projektowany i w znacznej części budowany w Polsce . W naszym kraju znajduje się również centrum dowodzenia rojem mikrosatelitów.

ICEYE to firma założona w 2014 r. przez studentów fińskiego Aalto University : Rafała Modrzewskiego i Pekkę Laurilę. O możliwościach tych urządzeń wspomniał we wpisie w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MON Ołeksij Reznikow. Obecnie na potrzeby obrońców działa w pełni jeden satelita, a w razie potrzeby można zaangażować kolejne.

"Zostały wyryte, ponieważ satelity ICEYE zbierają informacje przy użyciu radaru SAR (Synthetic Aperture Radar, czyli radar z syntetyczną aperturą – red.). Ten sprzęt byłby bardzo trudny lub niemożliwy do wykrycia za pomocą satelitów optycznych. (…)Ukrainie udało się połączyć optyczne dane satelitarne od partnerów i dane z SAR. To zasadniczo zwiększa naszą zdolność do wykrywania i uderzenia w rosyjskich okupantów" – wskazał Reznikow.