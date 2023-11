ORP Sokół wyrusza w wyjątkową podróż. To koniec pewnego etapu

Okręt podwodny dawny ORP Sokół typu Kobben w nadchodzących dniach trafił do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na początku jednostka umieszczona na pontonie zacumuje przy Nabrzeżu Pomorskim, gdzie tymczasowo zajmie miejsce okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Następnie rozpocznie się przygotowanie do jej transportu drogą lądową. To wymagający proces, zwłaszcza że ORP Sokół o długości ok. 50 metrów razem z wyposażeniem transportowym będzie ważył ok. 360 ton.