Polska ulepsza moździerze Rak. Ukraińcy zainteresowani sprzętem

Moździerze samobieżne M120 Rak to wizytówka Huty Stalowa Wola (HSW). Standardowa konstrukcja wykorzystująca kołowe podwozie Rosomaka, na którym zainstalowano wieżę z moździerzem kal. 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów. Sporym atutem jest autonomia systemu wieżowego, która pozwala na tworzenie modyfikacji - jedną z nich jest wariant moździerz z podwoziem gąsienicowym.

Raki są dostarczane do jednostek Wojska Polskiego od 2016 roku i współpraca stale się rozwija. W ubiegłym roku kolejna transza moździerzy samobieżnych Rak trafiła do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich .

Moździerze samobieżne M120 Rak trafiły do produkcji w 2016 roku, ale niedawno zaprezentowano zmodernizowaną wersję pojazdu z ulepszoną wieżą. Co prawda konstruktorzy jeszcze nie ujawnili wszystkich szczegółów technicznych, ale nowa konstrukcja została nie tylko dopancerzona, ale też wyposażona w lepszy automat ładowania. Nowe rozwiązanie pozwala zwiększyć szybkostrzelność Raka z 6-8 strzałów do 12-16 strzałów na minutę.