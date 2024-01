Rosjanie zamarzają na kość. Już nie wiedzą co robić

Oddalona o kilkadziesiąt kilometrów od Ukrainy baza lotnicza w Millerowie stanowi siedzibę 31. pułku lotnictwa myśliwego Rosjan, gdzie od kilku lat obsługiwane są myśliwce Su-30 . To broń stanowiąca realne zagrożenie dla Ukraińców, jednak – jak czytamy na kanale Fighterbomber na Telegramie (obsługuje go rosyjski wojskowy Ilja Tumanow) – piloci rosyjskich samolotów muszą mierzyć się nie tylko ze środkami obrony powietrznej Ukraińców, ale też trudnymi warunkami pogodowymi.

" Lotnicy potrzebują pomocy. Zimno im. Potrzebują drewna opałowego do rozpalenia pieców na lotnisku w Millerowie " – czytamy na Telegramie. Tumanow podkreśla, że sytuacja lotników jest tragiczna i wzywa swoich zwolenników do wsparcia żołnierzy, którzy marzną w kwaterach na lotnisku, bo brakuje im drewna opałowego.

Su-30 (w kodzie NATO Flanker-C) to rosyjski wielozadaniowy samolot bojowy, który został zbudowany w oparciu o myśliwiec Su-27. Konstruowany przez Suchoj płatowiec powstał, aby zapewniać Rosjanom przewagę powietrzną w trakcie konflików. Pierwsze egzemplarze Su-30 pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku i w podstawowym wariancie dysponowały systemem pozwalającym naprowadzać na cel do czterech samolotów.

Od rozpoczęcia produkcji w 1992 r., rosyjskie fabryki opuściło ok. 600 egzemplarzy Flankerów-C. Za ich napęd odpowiadają dwa silniki turbowentylatorowe Saturn Liulka AŁ-31F, które generują ciąg 122 kN każdy. Pozwalają one rozpędzić maszynę do prędkości ponad 2100 km/h na wysokości 11 km oraz 1300 km/h na poziomie morza. Prędkość przelotowa Su-30 wynosi z kolei 1100 km/h, a samolot może operować na pułapie 17,5 km. Jego zasięg wynosi 3 tys. km.