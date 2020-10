Polska. Nazistowski wrak może zawierać skarby z Bursztynowej Komnaty

Niektórzy historycy od dawna podejrzewali, że wiele skrzyń załadowanych na statek zawierało skarby ze słynnej Bursztynowej Komnaty , zrabowane przez Niemców, a następnie zagubione w czasie II wojny światowej. "Prawda jest taka, że ​​jeśli Niemcy mieli wywieść coś cennego z Królewca, to Karlsruhe było ich ostatnią opcją ", napisał Stachura w mailu do Live Science .

Tajemniczy wrak statku

Zespół wykorzystał sonar do zlokalizowania 22 wraków, które pasowały do ​​wymiarów statku, i zanurkował w te miejsca. 24 września tego roku udało się zidentyfikować parowiec Karlsruhe po charakterystycznym dziobie. Potrzeba było do tego trzech podwodnych wypraw do wraku.