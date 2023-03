Czarna Pantera proponowana państwom Bliskiego Wschodu

Biorąc pod uwagę miejsce, gdzie pojazd prezentowany, jest to wyraźny ukłon w kierunku państw położonych na Bliskim Wschodzie. Jest to też wyraźnie zapobiegawcza odpowiedzieć na potencjalne zapotrzebowanie na czołg tego typu na bliskowschodnim rynku. Już na samym początku należy się słowo wyjaśnienia: nie jest to pierwszy raz, gdy Seul stara się zainteresować swoją propozycją ten region świata i nie kryje się z tym zamiarami.

– Dzięki temu salonowi będziemy szukać możliwości rozszerzenia rynku poprzez promocję czołgów K2 i wielozadaniowych pojazdów bezzałogowych zoptymalizowanych dla Bliskiego Wschodu – powiedział jeden z przedstawicieli Hyundai Rotem.

Specyfikacja czołgu K2ME

Dwa lata temu w tym samym miejscu pokazano model czołgu oznaczony K2-M, również w kamuflażu pustynnym i również dla odbiorców z Bliskiego Wschodu. Obecne oznaczenie to K2ME (ME – Middle East), ale zmiany nie odnoszą się jedynie do nazwy. Jego konstrukcja jest konwencjonalna z kierowcą siedzącym w środku przedniej części kadłuba i wieżą pośrodku z dowódcą i strzelcem. Czołg ma trzyosobową załogę dzięki zastosowaniu automatycznego systemu ładowania. Przedział silnikowy znajduje się z tyłu kadłuba. Czołg ma masę bojową poniżej 60 ton przy długości 10,8 m, szerokości 3,6 m i wysokości 2,4 m. Prześwit ma wynosić 0,45 m i może być regulowany od 0,15 do 0,55 m. Takie możliwość będzie dawać zawieszenie hydropneumatyczne ISU (In-Arm Suspension Unit).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Imperatory WP 2022 rozdane! Prezentujemy zwycięzców poszczególnych kategorii

Uzbrojenie czołgu K2ME

Uzbrojenie K2ME składa się z działa gładkolufowego kal. 120 milimetrów z lufą o długości 55 kalibrów. Może strzelać amunicją programowalną, a załoga dysponuje zapasem 40 nabojów. Z armatą sprzężono karabin maszynowy kal. 7,62 mm zamontowany po lewej stronie głównego uzbrojenia. Uzbrojeniem pomocniczym jest zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia z ciężkim karabinem maszynowym kal. 12,7 mm, zamontowane przy włazie dowódcy.

W skład systemu kierowania ogniem wchodzić będą stabilizowane dwuosiowo celowniki dzienno-nocne dla działonowego i dowódcy. Taki układ dałby możliwość automatycznego wykrywania i śledzenia celów, a czołg zyskałby zdolność prowadzenia ognia w trybie hunter-killer. Zarówno wieża, jak i armata, miałyby być sterowane w pełni elektrycznie.

Zwraca uwagę po osiem wyrzutników granatów dymnych (jedna za drugą) zainstalowanych po obu stronach stropu wieży. Służą do stawiania zasłony dymnej, która pomaga w bezpiecznym wycofaniu się z pola walki. Czołg wyposażono w aktywny system ochrony pojazdu (ASOP) typu hard-kill. Czołg był już testowany w warunkach bliskowschodniego pola działań bitewnych, w tym z ASOP Trophy. Hyundai Rotem zapewnia, że jest w stanie zintegrować niemal dowolny typ ASOP, zależnie od wymagań użytkownika z regionu.

Sprawdź swoją wiedzę! Quiz: Które uzbrojenie należy do Rosjan?

Pancerz i dodatkowe systemy

K2ME wyposażono w kompozytowy pancerz reaktywny, który jest montowany wokół wieży oraz z przodu i po bokach kadłuba. W porównaniu z wersją sprzed dwóch lat z tylnej części wieży K2-M usunięto dodatkowe ekrany przeciwkumulacyjne (pancerz zbudowany ze stalowej siatki chroniącej przed skutkami ostrzału z RPG). Ich los podzieliła siatka chroniąca przedział napędowy. K2ME jest napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM, sprzężonym z automatyczną skrzynią biegów. Zawieszenie składa się z sześciu kół jezdnych, koła napędowego z tyłu i napinającego z przodu.

Standardowe wyposażenie K2ME obejmuje system ochrony przed skutkami ataku bronią ABC (atomową, biologiczną, chemiczną), system zarządzania walką C4I (zapewniający dowodzenie, kontrolę, łączność, przetwarzanie danych i rozpoznanie), nawigację satelitarną (GPS) i zliczeniową (INS) oraz system kamer i czujników zapewniający pancerniakom dookólną świadomość sytuacyjną. Ważna rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa załodze ma odgrywać system przeciwpożarowy przedziału silnika i załogi (czujniki temperatury i przewody doprowadzające środek gaśniczy). Czołg ponadto wyposażony w specjalne gumowe gąsienice, układ chłodzenia i instalację klimatyzacyjną, umożliwiającą pracę w czasie upałów i wysokiego zapylenia środowiska.

Źródło zdjęć: © Hyundai Rotem Czołg w wersji K2NO dla norweskich wojsk lądowych (pierwszy z prawej) wyróżnia się norweskim wzorem kamuflażu, zsmu Protector i ASOP Trophy.

Kto jest zainteresowany K2 Black Panther?

Hyundai Rotem jest pewne, że znajdzie użytkowników na Bliskim Wschodzie, ale nie informowało o jakichkolwiek toczących się negocjacjach. W grę mogłyby wchodzić w zasadzie dwa państwa. K2 Black Panther oferowane są Egiptowi pod oznaczeniem K2EGY i prawdopodobnie będą zawierać wszystkie wyżej opisane modyfikacje. W lutym 2022 roku Kair zdecydował, że o sile artylerii lufowej będą stanowić haubice samobieżne K9A1.W marcu 2022 roku Minister ds. Produkcji Wojskowej Egiptu prowadził rozmowy z Hyundai Rotem na temat współpracy przy opracowywaniu zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia i możliwości koprodukcji czołgu. Egipt już teraz posiada rosyjskie czołgi podstawowe T-90 i amerykańskie M1 Abrams. Zakup K2 Heuk-Pyo oznaczałby wprowadzenie trzeciego typu, co komplikowałoby logistykę, ale Egipt nadal wydaje się bardzo zainteresowany.

Kilka lat wstecz na południowokoreańskie czołgi zwrócił uwagę również Oman, a K2 Heuk-Pyo testowany był w warunkach lokalnych. Z czasem idea sprzedaży upadły, a we wszystko wmieszali się Brytyjczycy. Być może Oman zmodernizuje swoje Challengery 2 do kolejnej wersji i potrzeba uzupełnienia wojska pancernych tego małego państwa odeszła na dalszy plan. Z pewnością można wykluczyć z tego grona potencjalnych użytkowników można wykluczyć Izrael i Islamską Republikę Iranu. Pierwsze państwo rozwija kolejne warianty czołgu Merkawa, a drugiego na taki zakup nie będzie stać (a ponadto byłoby to niemożliwe z powodów politycznych).

Źródło zdjęć: © MO Norwegii Hyundai Rotem musiał przełknąć gorycz porażki w Norwegii, gdyż zwycięzcą przetargu na nowy czołg podstawowy okazał się niemiecki Leopard 2A7V

Koreańczycy mają bogatą ofertę sprzętu

Koreańczycy wprowadzili do swojej oferty również szerszą gamę produktów dla wojsk lądowych, w tym wielozadaniowe pojazdy bezzałogowe zoptymalizowane dla wymagań w środowisku operacyjnym Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych. Mowa o robocie Rook, pierwszym wojskowym pojazdem bezzałogowym wprowadzonym w zeszłym roku do służby w południowokoreańskich wojskach lądowych.

Ponadto na wystawie koreańska spółka zaprezentowała model lekkiego pływającego kołowego transportera opancerzonego K808 o masie 20 ton, pomalowanego na pustynny kolor. Seul chce zaoferować pojazd w różnych wariantach, w tym wozu rozpoznawczego, bwp z wieżą z armatą automatyczną kal. 30 milimetrów, przeciwlotniczego uzbrojonego w dwulufową armatę kalibru 30 milimetrów i moździerz samobieżny z zamontowanym w tylnej części kadłuba moździerzem kalibru 120 milimetrów. K808 ma również nadawać się do wsparcia czołgów podstawowych K1A1 i K2 na polu bitwy.

Andrzej Pawłowski, dziennikarz konflikty.pl