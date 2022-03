Polska kupi drony od USA. To reakcja na konflikt w Ukrainie

MQ-9 Reaper to drony klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) skonstruowane w myślą o przeprowadzaniu rozpoznania i udziale w misjach bojowych. Jak informuje serwis Defence24 , zakup tych maszyn jest podyktowany pilną potrzebą operacyjną związaną z sytuacją na wschodzie.

MQ-9 Reaper jest produkowany przez General Atomics Aeronautical Systems . Dron jest w stanie operować w powietrzu bez przerwy do 27 godzin na pułapie do 15 240 metrów. Maszyna jest wyposażona w silnik turbośmigłowy Honeywell TP-331-10T, który pozwala osiągać jej maksymalną prędkość 480 km/h.

MQ-9 Reaper ma 20 m długości i 3,8 m wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 11 m. Jego masa startowa to 4760 kg, a deklarowany zasięg - 5900 km. Jest to większy i lepiej wyposażony bezzałogowiec niż wcześniejszy MQ-1 Predator. Dla porównania, MQ-1 ma zasięg 726 km i może rozpędzić się maksymalnie do prędkości 217 km/h.