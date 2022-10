Polska chce produkować Javeliny. To może oznaczać problem dla pocisku Moskit LR

FGM-148 Javelin to drugi – obok PPK Spike – z nowoczesnych pocisków przeciwpancernych, używanych przez polskich żołnierzy. Broń ta trafiła na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej , a jej skuteczność została dowiedziona podczas walk w Ukrainie.

Jeszcze przed rosyjska agresją Stany Zjednoczone dostarczyły Ukraińcom pierwsze transze tego sprzętu , a dostawy były kontynuowane już po wybuchu walk. Łącznie do rąk Ukraińców trafiło 5-7 tys. Javelinów.

Dotyczy to takich konstrukcji, jak opracowany przez Mesko, lekki PPK Pirat , a zwłaszcza – ze względu na podobne do Javelina możliwości – rozwijany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia pocisk Moskit.

Moskit to nazwa rozwijanej przez WITU rodziny pocisków Moskit SR, LR i ER – odpowiednio o zasięgu 2,5, 5 i 8-10 km. Moskit LR ma 125 cm długości, 12 cm średnicy, waży 12 kg, a jego głowica kumulacyjna pozwala na przebicie 700 mm RHA, chronionej przez pancerz reaktywny.

Kompletny zestaw z zespołem celowania CLU (Command Launch Unit) i podstawą ma masę około 26 kg. Są to wartości zbliżone do Javelina, gdzie masa zestawu to 22 kg, długość pocisku wynosi 1,2 m, jego średnica 1to 2,7 cm, a przebijalność 760 RHA przy zasięgu 4-5 km.