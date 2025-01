NATO-wski gigant nad Polską. Obok niego polski zwiadowca

Obie maszyny wykonują lot w południowo-wschodniej części Polski, co może mieć związek z obecnością niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa w Rzeszowie . Samoloty pojawiły się nad Polską w czwartkowy poranek. Pierwszym z samolotów jest tankowiec należący do holenderskich sił zbrojnych, Airbus A33- MRTT (kod wywoławczy MMF19), drugi to z kolei polski zwiadowca, czyli sprzęt obserwacyjny Saab 340 AEW&C poruszający się w towarzystwie tego pierwszego z kodem wywoławczym TUNDER1.

Samolot Airbus A330 MRTT został opracowany jako powietrzny tankowiec i transporter na bazie modelu pasażerskiego A330. Jego pełne zbiorniki mieszczą ponad 110 tys. litrów paliwa, co umożliwia rozwinięcie prędkości maksymalnej do 880 km/h. A330 MRTT potrafi latać na wysokości przekraczającej 12,5 km, z zasięgiem niemal 15 tys. km, co czyni go niezwykle wydajnym w długodystansowych operacjach lotniczych.