Nowa metoda wykrycia raka piersi za pomocą AI. Jest niemal bezbłędna

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji są coraz bardziej skuteczne w wykrywaniu raka na podstawie radiologicznych danych, co potwierdza ich wyższość nad tradycyjnymi metodami. Część rozwiązań już wdrożono - brytyjska służba zdrowia (NHS) wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję do analizy mammogramów , co pomaga na wykrycie przypadków raka, które mogły zostać przeoczone przez lekarzy . Teraz odkryto nowe możliwości AI.

Naukowcy opracowali nową metodę diagnozowania raka piersi na bardzo wczesnym etapie, wykorzystującą sztuczną inteligencję (AI). Badanie opublikowane w "Journal of Biophotonics" wykazało, że połączenie analizy próbek krwi z techniką spektroskopii Ramana oraz algorytmami AI pozwala na wykrycie raka piersi we wczesnym stadium z dokładnością od 90 do 100 proc. Dotyczy to stadium oznaczonego jako 1A - czyli wtedy, gdy guz osiąga wielkość ok. 2 cm lub mniej i nie przechodzi na węzły chłonne.