Masz psa? Oto wady i zalety

Do badań zaprosili 246 właścicieli czworonogów. Poprosili ich o ocenę 33 neutralnie sformułowanych stwierdzeń dotyczących psów, takich jak: psy trzeba szkolić i edukować, psy robią bałagan i znoszą do domu brud, psy zapewniają dzieciom towarzystwo. Uczestnicy badań oceniali te stwierdzenia w siedmiostopniowej skali – od minus 3 do plus 3, a następnie własnymi słowami opisywali, jakie były dla nich największe wyzwania i największe korzyści z posiadania psa.