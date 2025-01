Wiatraki w Lasach Państwowych. PROP: to greenwashing

Jak podają na swojej stronie Lasy Państwowe, planowana jest instalacja wiatraków o wysokości 250 m w na swoich terytoriach. Decyzja skłania do zadawania pytań, a sam projekt wywołał sprzeciw obrońców przyrody. Turbiny miałyby działać nad koronami drzew, a ich dolna końcówka znajdowałaby się 50 m nad nimi. Lasy Państwowe zapewniają, że zastosują technologie minimalizujące ryzyko kolizji z ptakami i nietoperzami.

Obecnie projekt jest rozwijany w dwóch miejscach, obejmujących trzy nadleśnictwa położone na terenie województwa lubuskiego. Pieczę nad działaniami sprawują Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych z siedzibami w Szczecinie i Zielonej Górze. W każdej lokalizacji przewiduje się instalację nie więcej niż 10 turbin wiatrowych, z których każda będzie miała moc od 6 do 7 MW. Aktualnie projekty te są w fazie uzgodnień oraz procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych zgód.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła zaniepokojenie planami Lasów Państwowych. W oświadczeniu podkreślono, że wiatraki w lasach mogą negatywnie wpływać na środowisko i krajobraz. Eksperci obawiają się, że instalacje te mogą zagrażać chronionym gatunkom zwierząt i roślin. Podkreślają także jak dalece idąca jest to ingerencja w naturalne środowisko. "Las Energii"

Rada zwraca uwagę, że budowa wiatraków wymaga transportu ciężkiego sprzętu, co może prowadzić do zniszczenia siedlisk. Dodatkowo , funkcjonowanie turbin może powodować straty wśród ptaków i nietoperzy oraz zakłócać zachowania zwierząt.

Według PROP, lokalizacja wiatraków w lasach nie ma uzasadnienia gospodarczego ani środowiskowego. Rada podkreśla, że takie inwestycje mogą prowadzić do efektu kaskadowego, zmuszając zwierzęta do poszukiwania nowych siedlisk, co wpływa na inne gatunki.