Północny biegun magnetyczny Ziemi oficjalnie przesunął się w kierunku Rosji

Północny biegun magnetyczny porusza się na wschód w niezwykle szybkim tempie od kanadyjskiej części Arktyki w stronę Rosji. Wywołuje to liczne obawy dotyczące nawigacji, systemów GPS i operacji wojskowych. Czy słusznie?

Ostatnie obserwacje wskazują, że północny biegun magnetyczny "dryfuje" w kierunku Rosji z prędkością około 55 km rocznie. Chociaż ostatnio "wyhamował" do 40 km rocznie.

Co powoduje ruch biegunów magnetycznych Ziemi?

Poruszanie się biegunów magnetycznych nie jest zjawiskiem nowym, ani zaskakującym. Do zmiany miejsca ich położenia doszło już kilkukrotnie.

Światowy model magnetyczny 2020 (WMM), który został ostatnio zaktualizowany przez National Centers for Environmental Information i British Geological Survey, pozwala zobaczyć, jak zmieniło się położenie północnego bieguna magnetycznego przez ostatnie 5 lat i jak zmieni się w najbliższym czasie.

Odwracanie pola magnetycznego

Pole magnetyczny odwraca się w różnym tempie – od 100 tys. do 50 mln lat. Biorąc to pod uwagę, a także trudności w badaniu aktywności w zewnętrznym jądrze Ziemi można powiedzieć, że praktycznie niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie momentu, kiedy dojedzie do odwrócenia pola magnetycznego.