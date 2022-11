Polecą do Ukrainy. Na pokładzie znajdzie się bułgarski sprzęt

Nie wiadomo, jaka konkretnie broń znajdzie się na pokładach samolotów, ale – zgodnie z przekazanymi informacjami – pakiet pomocy wojskowej na pewno nie obejmie systemów rakietowych S-300. Bułgarzy tłumaczą to tym, że ich kraj jest opóźniony w modernizacji własnej armii. Przekazanie systemów rakietowych zmniejszyłoby tym samym zdolności państwa do obrony własnej przestrzeni powietrznej.

C-17 Globemaster to ciężki samolot, stanowiący kluczową maszynę transportową w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Produkowana przez Boeinga konstrukcja może zabrać na pokład ponad 100 żołnierzy. Jest też w stanie dostarczać śmigłowce, wozy bojowe oraz systemy przeciwlotnicze. W ekstremalnych warunkach C-17 może jednak znacznie przewyższać zakładane możliwości. Pokazała to m.in. ewakuacja z Kabulu – samolot odleciał wówczas z ponad 800 pasażerami na pokładzie.

Maszyna cechuje się imponującymi rozmiarami : ma 53 m długości i 16,79 m wysokości, a rozpiętość jej skrzydeł to 51,75 m. C-17 są wyposażone w cztery silniki turbowentylatorowe Pratt & Whitney F117-PW-100 (każdy o sile ciągu ponad 9 tys. N), a ich prędkość dochodzi do 1000 km/h.

Samolot może latać na pułapie do 13,7 km, a maksymalna masa ładunku, który może przetransportować, wynosi 70 t (przy całkowitej ładowności 77 t). Bez tankowania w powietrzu zasięg C-17 to ok. 8,7 tys. km, ale spada on wraz z tonażem ładunku. Z maszyny korzysta również Polska, jednak nie posiadamy jej na własność – w ramach programu NATO Strategic Airlift Capability mamy rocznie do dyspozycji 150 godzin lotu tym samolotem.