Droga Mleczna wypaczona? Ciemna materia zakrzywia jej kształt

Gdyby spojrzeć na naszą galaktykę z boku, można by zauważyć, że nie jest ona płaskim dyskiem. Jej krawędzie są zniekształcone. Naukowcy od lat spierają się, co może za to odpowiadać. W nowych badaniach uczeni zaproponowali, że za widocznym zakrzywieniem może stać ogromne skupisko ciemnej materii.