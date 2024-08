Pokażą "pancerną pięść" wojska. Okazja za kilka dni

Razem z nimi ogłoszono obecność ponad 2500 żołnierzy sprawujących na co dzień służbę w różnych jednostkach wojskowych, a poza tym blisko 100 wojskowych z sojuszniczych armii.

Niedługo później 16. Dywizja Zmechanizowana pochwaliła się nagraniem, na którym wojskowi przygotowują do załadunku czołgi K2 Black Panther , które również mają uczestniczyć w defiladzie 15 sierpnia. Teraz Ministerstwo Obrony Narodowej wytacza najcięższe działa i informuje, że na defiladzie pojawi się "pancerna pięść" Wojska Polskiego – czołgi M1A1 Abrams.

Abramsy, które znajdują się na wyposażeniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, to maszyny w wariancie M1A1. Trafiły do Polski z USA, gdzie wcześniej służyły w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Zostały jednak zmodyfikowane i przystosowane do wymagań stawianych im przez Wojsko Polskie.