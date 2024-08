Wielka szansa dla Ukrainy. Kraj z daleka pozbywa się sprzętu

Usunięcie z armii 59 Abramsów jest okazją dla Ukraińców, którzy już od dawna śledzą program wymiany australijskich maszyn na nowe czołgi z USA. Jeszcze w 2023 r. ukraińscy dyplomaci oficjalnie apelowali do rządu Australii o przekazanie Ukrainie starszych maszyn (włączając w to wycofane ze służby śmigłowce MRH-90 Taipan).

Defense Express przypomina jednak, że prośby Kijowa spotkały się dotychczas z odmową ze strony dalekiego kraju. Australia odpowiadała "argumentami o charakterze organizacyjnym", a jednym z nich było to, iż wycofane Abramsy trzeba najpierw przesłać do USA, by tam zostały naprawione, skąd dalej mogłyby trafić do Ukrainy. Konkretów na razie wciąż brak – Australia nie powiedziała ostatniego słowa, jednak na tę chwilę wstrzymuje się od przekazania 59 Abramsów, które mogłyby zasilić flotę łącznie 31 maszyn tego typu przekazanych dotąd do Kijowa (choć niektóre zostały już zniszczone).