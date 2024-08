Im bliżej do defilady, tym więcej szczegółów zdradza wojsko. Jak czytamy na profilu (na platformie X) 16. Dywizji Zmechanizowanej, "trwa załadunek czołgów K2 Black Panther na defiladę wojskową 15 sierpnia w Warszawie". Armia podkreśla, że "żołnierze z 20. Brygady Zmechanizowanej są w pełnej gotowości", by pokazać zainteresowanym podczas defilady te "stalowe bestie" . Poznaliśmy więc kolejny sprzęt, który zostanie pokazany podczas wydarzenia wojskowego w stolicy.

Przypomnijmy, że wspomniane czołgi K2 Black Panther, określane często mianem "koreańskich kotów", są dostarczane Polsce od 2022 r., a dostawy mają trwać jeszcze przez najbliższe miesiące do 2025 r. Łącznie Warszawa zamówiła 180 czołgów tego typu, które stanowią uzupełnienie luk powstałych na skutek wysłania do Ukrainy starszych T-72, PT-91 Twardy i Leopard 2.

Historia tej maszyny sięga jeszcze lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to Koreańczycy rozpoczęli prace nad nowym czołgiem podstawowym. Pierwszy prototyp K2 Black Panther powstał w 2004 r. To maszyna w standardowym układzie konstrukcyjnym, gdzie przedział kierowania znajduje się z przodu, natomiast silnik jest umieszczony z tyłu.

Główne uzbrojenie "czarnej pantery", którą z bliska będzie można zobaczyć 15 sierpnia w Warszawie, to armata gładkolufowa CN08 kal. 120 mm z zapasem 40 naboi. Do eliminowania słabo opancerzonych celów i piechoty służą w tym czołgu karabiny maszynowe M60E2 kal. 7,62 mm oraz K6 kal. 12,7 mm. Nie bez znaczenia pozostaje też zaawansowane opancerzenie K2 Black Panther, które opiera się o strukturę kompozytową i dodatek modułu ERA (pancerz reaktywny). Dodatkowo producent umieścił w "panterze" aktywny system ochrony KAPS, który ochrania załogę przed ostrzałem prowadzonym z przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Pozostający w polskich szeregach koreański czołg jest napędzany jednostką Doosan DST, która generuje moc na poziomie 1500 KM. Dzięki niej K2 Black Panther, choć waży 55 t, rozpędza się do prędkości ok. 70 km/h na drodze oraz do 50 km/h w terenie.