Pogoda na dziś. Ciśnienie atmosferyczne bliskie rekordu. IMGW ostrzega

Pogoda w Polsce minie dziś pod znakiem ekstremalnie wysokiego ciśnienia. Synoptycy prognozują, że barometry pokażą nawet 1050 hektopaskali. Eksperci z IMGW ostrzegają: - U wielu osób może wystąpić osłabienie, pogorszenie samopoczucia i zdenerwowanie.

Nagły wzrost ciśnienia nastąpił w niedzielę, a jego kulminacja ma mieć miejsce w poniedziałek 20 stycznia. - Choć rekord najprawdopodobniej nie zostanie pobity, ciśnienie atmosferyczne będzie dziś ekstremalnie wysokie. Na Suwalszczyźnie 1042 hPa, na zachodzie kraju od 1048 hPa do maksymalnie 1050 hPa - oceniają synoptycy.

- Wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może powodować nadmierne pobudzenie układu nerwowego człowieka, przyczyniając się do wystąpienia trudności z koncentracją uwagi, (...) pogorszenia sprawności psychofizycznej. U wielu osób, zwłaszcza podatnych na bodźce meteorologiczne, może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie . U meteoropatów dolegliwości bólowe mogą ulec nasileniu - czytamy w komunikacie IMGW.

Prognoza pogody na dziś

Meteorolodzy prognozują dziś spore zachmurzenie w przeważającej części kraju. Więcej rozpogodzeń możemy spodziewać się w drugiej połowie dnia. Termometry pokażą dziś od 2 stopni na Podkarpaciu do maksymalnie 6 st. C. w województwie zachodniopomorskim. W pozostałych rejonach Polski temperatura wahać się będzie od 3 do 5 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują dziś silnego wiatru i opadów deszczu.